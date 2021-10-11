Кабмін закінчує підготовку законопроєкту про множині громадянство - Енин

Кабмін скоро закінчить підготовку законопроєкту про множинне громадянство. Сьогодні триває експертиза цього документа в Мін'юсті, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, мова йде про те, щоб дозволити тим етнічним українцям, які мають паспорти інших держав, зокрема держав-членів НАТО і Європейського Союзу, не відмовляючись від їх громадянства, знайти право отримати українське громадянство за територіальним походженням.

"Мова йде про більш активне їх залучення і в плані бізнес-процесів і культурної дипломатії, і в політичних процесах, які відбуваються в Україні. Ми не повинні залишати осторонь абсолютно природне бажання цих людей бути частиною України" , - повідомив Єнін.

Однак, є проблема. Україна стикається з агресією з боку Російської Федерації і бачить недружню політику з боку інших окремих сусідів, і певні заходи безпеки також повинні бути впроваджені.

"Я впевнений, що вже найближчим часом ми побачимо завершення підготовчих процесів на рівні уряду України. Надалі ця справа буде за парламентом, і ми, безумовно, будемо активно просувати цей законопроект" , - заявив він.

Автор: Владислав Красінський