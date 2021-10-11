Ціна газу в Європі опустилася нижче $1000

Біржова ціна на газ в Європі впала нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані Лондонської біржі ICE, повідомляє "Лента.ру".

На відкритті торгів у понеділок, 11 жовтня, вартість листопадового ф'ючерсу на газ за індексом голландського TTF становила 995,5 долара за тисячу кубометрів, що на 5,3 відсотка нижче ніж на закритті торгів у п'ятницю.

Ціни на газ і електроенергію злетіли до рекордних значень через наближення зимового опалювального сезону. Через величезні ціни багато промислових гігантів скоротили виробництво, а зростаючі рахунки громадян за електроенергію посилили громадський неспокій. Протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі безперервно зростала, встановивши кілька рекордів. 6 жовтня пальне коштувало 1924 долари за тисячу кубометрів.

Однак потім, в ході торгової сесії 6 жовтня котирування різко просіли. Газета Financial Times зв'язала таку динаміку з заявою президента Росії Володимира Путіна про готовність Москви стабілізувати ціни на енергоносії в Європі.

Зі свого боку Європейська комісія знайшла спосіб впоратися з високими цінами на паливо. Відомство задумалося про можливість спільних закупівель і зберігання природного газу національними урядами.