В Японії знайшли спосіб боротьби з перекупниками PlayStation 5

Проблема з перекупниками, які згрібають нові партії PlayStation 5 і реалізовують за завищеними цінами, як і раніше актуальна у всьому світі. Магазини намагаються зробити так, щоб якомога більше консолей потрапили в руки звичайних покупців. У цьому прагненні японські рітейлери придумали винахідливий спосіб боротьби з перекупниками. Продавці почали писати на коробках PS5 ім'я кожного клієнта, повідомляє УНИАН.

Користувач Twitter під псевдонімом aevanko нещодавно опублікував фотографію. На ній показана запечатана PlayStation 5 з попередженням. Воно говорить, що при оформленні замовлення на приставку продавець напише на коробці ім'я покупця. Це буде зроблено фломастером або кульковою ручкою. Причому в останньому випадку представники торгових мереж не соромляться застосовувати силу.

Продавці видавлюють ім'я на коробці, щоб від нього не вийшло позбутися. Навіть якщо перекупник виведе чорнило, на картоні все одно залишаться борозни, які дозволять прочитати напис. А часом рітейлери спеціально розпаковують контролер DualSense і кладуть його всередину без коробки. Це теж має допомогти відрізнити перекупника від офіційного продавця.

Такі заходи здаються простими і навіть наївними, але в них є сенс. Навряд чи якась людина захоче, щоб її ім'я асоціювалося з нечесною торгівлею. У сучасному світі інформація про те, як звуть перекупника, швидко потрапить в Мережу і стане надбанням громадськості. А публічний розголос при такій діяльності вкрай небажаний.

Яка ситуація з продажами PlayStation 5