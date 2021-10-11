Для нового Lexus NX підготували аксесуари для тюнінга

Спортивний підрозділ Toyota Racing Development (TRD) представив широкий асортимент аксесуарів для нового кросовера Lexus NX. Вони дозволять максимально персоналізувати новинку, повідомляє Обозреватель.

Найсвіжіше дітище компанії Lexus, світовий дебют якого відбувся влітку цього року, має привабливу зовнішність. Але e підрозділі TRD завжди готові запропонувати для автолюбителів аксесуари для подальшого тюнінгу.

Спортивний підрозділ Toyota Racing Development (TRD) представив широкий асортимент аксесуарів для нового кросовера Lexus NX. Джерело: trdparts.jp

Корпуси дзеркал спеціальної аеродинамічної форми. Джерело: trdparts.jp

Бічні "юбки". Джерело: trdparts.jp

У списку пропонованих елементів – розвинений передній спойлер, нові корпуси дзеркал, бічні "спідниці", а також виразний задній дифузор з "квартетом" вихлопних труб.

Виразний задній дифузор з "квартетом" вихлопних труб. Джерело: trdparts.jp

Крім того, в TRD підготували ковані 20-дюймові диски, які не тільки ефектно виглядають, але і легше звичайних, що дозволило знизити безпружинні маси.

У TRD підготували ковані нові 20-дюймові диски. Джерело: trdparts.jp

Для зниження шуму та вібрацій фахівці підрозділу розробили нові передні та задні демпфери, а також розпірки, що дозволяють збільшити жорсткість і поліпшити керованість моделі.

Для зниження шуму та вібрацій фахівці підрозділу розробили нові передні та задні демпфери. Джерело: trdparts.jp