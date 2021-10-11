СБУ блокувала діяльність "армії ботів", яка здійснювала кібератаки
Служба безпеки України викрила хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, а також зламував вразливі вебсайти.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
Зловмисником виявився житель Івано-Франківської області.
Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом".
Замовників знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Зокрема, підозрюваний є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney. Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення транзакцій.
У ході обшуків вилучено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.
"Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) Кримінального кодексу України", – відзначили в СБУ.