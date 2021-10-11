СБУ блокувала діяльність "армії ботів", яка здійснювала кібератаки

Служба безпеки України викрила хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки, а також зламував вразливі вебсайти.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

Зловмисником виявився житель Івано-Франківської області.

Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом".

Замовників знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Зокрема, підозрюваний є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney. Він виготовляв і видавав користувачам атестати підсанкційної платіжної системи, які використовуються для проведення транзакцій.

У ході обшуків вилучено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.