Настя Каменських і Потап відпочивають в Іспанії: фото з відпустки

Закохані Настя Каменських і Потап відправилися у романтичну подорож. Пара обрала для мандрівки сонячну Іспанію. Там подружжя насолоджується часом удвох, адже через постійні гастролі Потап і Настя рідко бачаться, повідомляє 24 Канал.

В інстаграмі зіркова дружина активно публікує кадри з відпочинку. На обличчях закоханих сяють щирі усмішки. Видно, що вони давно чекали на ці дні.

Зіркове подружжя зробило декілька кадрів на тлі красивої архітектури Мадрида.

Фото з інстаграму NK

"Виявляється, відпочинок настільки важливий! Навіть, коли ти любиш свою роботу та готовий присвячувати їй себе цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проєктів, зйомок тощо. Потап – найкращий партнер по відпустці та й не тільки," , – написала NK під фото.