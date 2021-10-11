Настя Каменських і Потап відпочивають в Іспанії: фото з відпустки
Закохані Настя Каменських і Потап відправилися у романтичну подорож. Пара обрала для мандрівки сонячну Іспанію. Там подружжя насолоджується часом удвох, адже через постійні гастролі Потап і Настя рідко бачаться, повідомляє 24 Канал.
В інстаграмі зіркова дружина активно публікує кадри з відпочинку. На обличчях закоханих сяють щирі усмішки. Видно, що вони давно чекали на ці дні.
Зіркове подружжя зробило декілька кадрів на тлі красивої архітектури Мадрида.
"Виявляється, відпочинок настільки важливий! Навіть, коли ти любиш свою роботу та готовий присвячувати їй себе цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проєктів, зйомок тощо. Потап – найкращий партнер по відпустці та й не тільки,", – написала NK під фото.