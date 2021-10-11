Перераховані основні проблеми Windows 11

Фахівці Microsoft вивчають проблеми Windows 11, пов'язані з уповільненням процесорів і помилкою запуску системи. Про це повідомляє видання Bleeping Computer, повідомляє Лента.ру.

Автори перерахували деякі несправності нової ОС, над виправленням яких працюють інженери Microsoft. Всього журналісти назвали вісім головних проблем операційної системи. До них відносяться застаріла панель задач, яка з'явилася у ряду користувачів Windows, помилки з запуском меню «Пуск». Також в компанії заявили, що виправлять проблему з продуктивністю деяких процесорів AMD.

Багато користувачів побачили повідомлення про те, що їхній комп'ютер не відповідає системним вимоги ОС.

"Нам відомо про цю проблему, і в даний час ми працюємо над її виправленням", - повідомив журналістам агент підтримки Microsoft.

Крім того, у деяких користувачів система вимагає підвищеної кількості оперативної пам'яті.

У деяких випадках існує проблема сумісності з браузерами у користувачів Windows 10, яка може викликати помилки. Інженери Microsoft розповіли, що в цій ситуації вони блокують можливість поновлення до Windows 11 до вирішення проблеми.

Раніше аналітики Gartner рекомендували користувачам не поспішати з оновленням до Windows 11. На думку експертів, власники комп'ютерів можуть не переходити на нову ОС, так як питання про підтримку в Windows 11 застарілого обладнання залишається неясним.