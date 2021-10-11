Коли українцям чекати безвізу з Британією та США: відповідь МВС
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, коли українцям чекати безвізу з Британією та США. Для цього, у першу чергу, потрібно прийняти як даність певні рамки швидкостей і практик, які є усталеними для цих країн, повідомляє РБК-Украина.
"У взаємодії з МЗС ми ведемо активний діалог із цілою низкою наших міжнародних партнерів. Мова йде й про Китай, і про Канаду, і про Великобританію", – повідомив Єнін.
За його словами, також впливає певним чином COVID.
"Ми побачили надзвичайно високий рівень задоволення безпекою документів, які забезпечують діяльність Державної міграційної служби", – повідомив заступник міністра внутрішніх справ.
Надалі відповідний звіт буде подано до керівництва МВС Великобританії, що дозволить їм говорити про алгоритм подальших кроків, спрямованих на лібералізацію візового режиму з Україною, зазначив Єнін.
З приводу безвізу із США, це комплексне питання, повідомив Єнін.
"Швидше це буде визначатися рухом України в бік узгоджених з нашими партнерами реформ. І в нас ще дійсно є великий простір для руху вперед", – зазначив він.
Автор: Владислав Красінський