Коли українцям чекати безвізу з Британією та США: відповідь МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, коли українцям чекати безвізу з Британією та США. Для цього, у першу чергу, потрібно прийняти як даність певні рамки швидкостей і практик, які є усталеними для цих країн, повідомляє РБК-Украина.

"У взаємодії з МЗС ми ведемо активний діалог із цілою низкою наших міжнародних партнерів. Мова йде й про Китай, і про Канаду, і про Великобританію" , – повідомив Єнін.

За його словами, також впливає певним чином COVID.

"Ми побачили надзвичайно високий рівень задоволення безпекою документів, які забезпечують діяльність Державної міграційної служби" , – повідомив заступник міністра внутрішніх справ.

Надалі відповідний звіт буде подано до керівництва МВС Великобританії, що дозволить їм говорити про алгоритм подальших кроків, спрямованих на лібералізацію візового режиму з Україною, зазначив Єнін.

З приводу безвізу із США, це комплексне питання, повідомив Єнін.

"Швидше це буде визначатися рухом України в бік узгоджених з нашими партнерами реформ. І в нас ще дійсно є великий простір для руху вперед" , – зазначив він.

Автор: Владислав Красінський