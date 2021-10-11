Захоплення українських кораблів: суд в Гаазі проведе слухання

Сьогодні, 11 жовтня, Міжнародний арбітражний суд у Гаазі проведе перше слухання по затриманню Росією в 2018 році українських кораблів у Керченській протоці. Про це, посилаючись на сайт суду, повідомляє Букви.

Слухання, що стосуються попередніх заперечень з боку Російської Федерації в арбітражному розгляді, розпочатому України проти РФ, буде проводитися в Постійної палаті третейського суду за адресою: Палац світу, Гаага.

Вони будуть проходити в змішаному форматі: деякі члени делегацій сторін і судді арбітражу будуть присутні особисто, а інші приєднаються за допомогою відеоконференції.

Згідно з графіком, слухання будуть проходити в два раунди. У понеділок, 11 жовтня, РФ представить свої усні аргументи. У вівторок, 12 жовтня, Україна проведе свій перший раунд усних аргументів. У четвер, 14 жовтня, Російська Федерація представить другий раунд усних дебатів. У п'ятницю, 15 жовтня, Україна представить другий раунд усних аргументів.

При необхідності додаткове засідання слухання відбудеться в суботу, 16 жовтня.