Лідія Таран похвалилася фігурою в бікіні

Українська телеведуча Лідія Таран разом зі своєю дочкою Василиною відпочиває в Греції. Так, зірка 1+1 показала яскравий знімок з відпустки, на якому позує в бікіні. Відзначимо, у Лідії струнка фігура, бо вона регулярно займається спортом і йогою, повідомляє УНИАН.

В руці у Лідії та її дочки ласти для плавання. Ймовірно, дівчата вирішили попірнати в море.

фото instagram.com/lidiyataran

фото instagram.com/lidiyataran

Відомо, що Лідія любить кататися на лижах, часто змінює свій імідж, а також вона брала участь в шоу "Танцюю для тебе".