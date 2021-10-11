Через подорожчання газу зростуть ціни на хліб - прогноз

На тлі стрімкого подорожчання газу в Україні можуть злетіти ціни на хліб, повідомляє УНІАН.

Такий прогноз озвучили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Попри зліт цін на газ в Європі, до кінця опалювального сезону українці платитимуть за газ за фіксованим тарифом, який залежно від постачальника коливається по регіонах від 7,9 до 13,5 гривень за кубометр.

Однак, для приватних компаній і промисловості таких "бонусів", на жаль, немає. Високі тарифи на газ можуть призвести до подорожчання товарів та основних продуктів харчування, про що вже попередили виробники.