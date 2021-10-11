Графік роботи банків під час довгих вихідних у жовтні

У жовтні 2021 року у зв’язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день із п’ятниці 15 жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Отже, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

За даними НБУ, порядок роботи банківської системи у зв’язку з перенесенням робочих днів буде таким:

банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;

15 жовтня 2021 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції (без відкриття операційного дня банку);

у період із 14 до 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року;

23 жовтня (субота) міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою цього дня - 23 жовтня.

Автор: Олександр Білоус