Ляшко розповів про особливості "Дельти"

Сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам “Дельта”. Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє Голос Америки.

“Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості “Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень” , - сказав міністр.

За його словами, зараз серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста - Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

“Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020-го року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша “загорілась” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст. Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із жовтого рівня, навіть у помаранчевий не потрапляла... Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до червоного рівня” , - зазначив очільник МОЗ.

За його словами, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го.