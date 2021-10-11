Модні сумки осінь-зима 2021/2022: трендові варіанти
Стилістка Юлія Литвинова розповіла модницям, які сумки будуть в тренді восени-взимку 2021/2022. У їх числі, сумки м'якою і пластичної форми, мінімалістичні варіанти, а також "складні" за кроєм, повідомляє Обозреватель.
Відповідний пост вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. За словами експертки, актуальними варіантами також залишаються базові сумки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
- Дута
Модний варіант сумки, який асоціюється з легкістю і обсягом. "Дута" сумка додає образу якоїсь розслабленості.
- Складна
Щоб зробити образ набагато більш складним і стильним, потрібно додати невеликі сумки, що складаються з декількох частин. Вони передбачають не лише класичні ручки, а й різні ремені, які кріпляться куди-небудь.
- Хобо
Сумка м'якої форми – містка і зручна в експлуатації. Такий варіант чудово впишеться в образ кежуал і прекрасно підійде для повсякденного вбрання.
- Шопер
"Сумка може бути мінімалістичного і лаконічного дизайну, а також може бути з акцентами", – зазначила стилістка.
- Рюкзак-мішок
Такий варіант сумки – один з наймодніших. Рюкзак-мішок зручний тим, що його можна носити у вигляді сумки і на спині.
- Сумка через плече
На піку популярності в сезоні осінь-зима 2021/2022 будуть моделі невеликого або середнього розміру, жорсткої форми і з лаконічним дизайном. Довжина ременя не повинна бути великою.
"Це один з базових варіантів сумок, які часто бувають доречні в різних образах", – підкреслила стилістка.
- Сумка на кшталт клатча
Ще одним трендовим варіантом будуть маленькі сумки, що нагадують клатч. Вони можуть підходить в образ не тільки для вечірок, а й на кожен день. Ідеальна модель для випадків, коли потрібен мінімум речей.