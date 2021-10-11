Модні сумки осінь-зима 2021/2022: трендові варіанти

Стилістка Юлія Литвинова розповіла модницям, які сумки будуть в тренді восени-взимку 2021/2022. У їх числі, сумки м'якою і пластичної форми, мінімалістичні варіанти, а також "складні" за кроєм, повідомляє Обозреватель.

Відповідний пост вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. За словами експертки, актуальними варіантами також залишаються базові сумки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Дута

Модний варіант сумки, який асоціюється з легкістю і обсягом. "Дута" сумка додає образу якоїсь розслабленості.

Сумка "Дута". Джерело: instagram.com/fashionimages

Складна

Щоб зробити образ набагато більш складним і стильним, потрібно додати невеликі сумки, що складаються з декількох частин. Вони передбачають не лише класичні ручки, а й різні ремені, які кріпляться куди-небудь.

Сумка "Складна". Джерело: instagram.com/fashionimages

Хобо

Сумка м'якої форми – містка і зручна в експлуатації. Такий варіант чудово впишеться в образ кежуал і прекрасно підійде для повсякденного вбрання.

Сумка "Хобо". Джерело: instagram.com/fashionimages

Шопер

"Сумка може бути мінімалістичного і лаконічного дизайну, а також може бути з акцентами" , – зазначила стилістка.

Сумка "Шопер". Джерело: instagram.com/fashionimages

Рюкзак-мішок

Такий варіант сумки – один з наймодніших. Рюкзак-мішок зручний тим, що його можна носити у вигляді сумки і на спині.

Сумка "Рюкзак-мішок". Джерело: instagram.com/fashionimages

Сумка через плече

На піку популярності в сезоні осінь-зима 2021/2022 будуть моделі невеликого або середнього розміру, жорсткої форми і з лаконічним дизайном. Довжина ременя не повинна бути великою.

"Це один з базових варіантів сумок, які часто бувають доречні в різних образах" , – підкреслила стилістка.

Сумка через плече". Джерело: instagram.com/fashionimages

Сумка на кшталт клатча

Ще одним трендовим варіантом будуть маленькі сумки, що нагадують клатч. Вони можуть підходить в образ не тільки для вечірок, а й на кожен день. Ідеальна модель для випадків, коли потрібен мінімум речей.