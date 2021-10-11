Разумков про смерть Полякова: я маю багато запитань

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що має багато питань до правоохоронців у зв'язку зі смертю нардепа Антона Полякова.

Про це він заявив під час прощання з Поляковим, повідомляє телеграм-канал "Політика країни".

Разумков зазначив, що із загиблим пропрацював більше двох років і не дивлячись ні на що вони" нормально спілкувалися ".

"Не можна собою підміняти правоохоронні органи і експертизи, але у мене багато питань, які виникають. Ту поведінку, яку спостерігав особисто я за Поляковим, несхожа на той характер смерті, про який зараз говорять" , - заявив Разумков.

Коментуючи заяву народного депутата фракції "Слуги народу", Галини Третьякової, яка зраділа смерті нардепа, Разумков закликав усіх залишатися людьми.