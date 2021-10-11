Разумков відреагував на бажання Арахамії відібрати його мандат

Екс-спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову приписують переговори з "Батьківщиною" та "Голосом". З ким він готовий співпрацювати, політик розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24", повідомляє Украина 24.

"Я думаю, що партнери" Батьківщини "визначилися під час голосування за мою відставку — ви бачили, що "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" і "За майбутнє", і ми отримали новий формат коаліції в стінах Верховної Ради. Тому ніяких переговорів з колегами я не вів, як і з іншими фракціями. Але я готовий співпрацювати з тими, хто конструктивно налаштований дійсно міняти Україну — не тільки говорити й відео знімати, а працювати" , — сказав він.

Політик прокоментував слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамія про те, що фракція ще подивиться на роботу Разумкова і вирішить, чи забирати у нього депутатський мандат.

"У колег свої правила і закони, вони їх і пишуть, і просто вигадують. Позиція Арахамія мені незрозуміла, хай би він її пояснив. Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів — ЦВК, і законодавства України, яке вони трактують як їм завгодно. Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться" , — сказав він.

Також Разумков висловився про свою присутність на похоронах нардепа Антона Полякова.

"Я його колега по парламенту, я був головою парламенту все той час, що Поляков був народним депутатом. Я з ним починав співпрацювати ще під час передвиборної компанії, коли він був мажоритарником в Чернігівській області. Тому для мене іншого варіанту, окрім як приїхати й попрощатися з людиною, не було" , — сказав він.

Також Разумков відповів на питання, чи є у нього президентські амбіції.

