Україна припинила закачувати газ на зиму і почала відбір

Запас природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на сьогодні складають 18,79 млрд кубометрів, що майже на 32% менше торішніх показників, повідомляє УНІАН.

Про це заявили у держкомпанії "Укртрансгаз" з посиланням на дані Державної компанії "Оператор ГТС України".

При цьому компанія вже почала відбір газу зі сховищ в обсязі 16,4 млн кубометрів на добу.

Разом з тим, згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинена, з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ при нормалізації погодних умов.

Станом на 11 жовтня українські газові сховища заповнені на 60%.