Ексчиновник заявив про крадіжку зашитих у стелі $2 млн

Ексголова Державної архітектурно-будівельної інспекції, син колишнього спікера Верховної Ради Володимира Рибака Олександр Рибак заявив, що у них з дружиною вкрали 2 млн доларів, які були зашиті в стелю після Революції Гідності, повідомляє Новое время.

Дану справу розглядає Обухівський суд Київської області.

Рибак заявив, що у 2014 році у зв'язку з «нестабільною ситуацією в Україні» він зняв з особистого рахунку в Укргазбанку 1,5 мільйона доларів, які отримав від продажу нерухомості. За його словами, частину грошей він витратив, а ще 900 тисяч доларів вирішив зберігати в стелі господарчої будівлі.

У матеріалах сказано, що з метою приховати кошти Рибак запросив майстра, який займався будівництвом будинку та господарської будівлі, і повідомив йому, що необхідно виправити деформації стелі господарської будівлі. Ще одній людині, яка наглядала за домоволодінням, господар повідомив, що на роботу можна не виходити два дні.

Двоє робітників, за вказівкою господаря будинку, розшили гіпсокартон, після чого працівники пішли на обід, а сам Рибак поклав за стелю 900 тисяч доларів США, які помістив у сміттєві пакети. Ще 1,1 млн доларів поклала його дружина — Ірина Фріденталь.

Після обіду робочі зашили стелю гіпсокартоном і на наступний день пофарбували її. Всі дії, які виконували робітники, контролювалися господарями будинку. Співробітники думали, що усувають деформації стелі і не бачили, як господар ховав кошти.

Згідно з матеріалами суду, в період з 1 липня 2014 по 10 липня 2014 Рибак разом зі своєю сім'єю поїхав на відпочинок за межі Київської області, а господарство контролював охоронець, у якого були ключі від усіх будівель та кімнат. Після повернення господаря з відпочинку працівник не виходив на роботу і в телефонних розмовах пояснював це тим, що «почав зловживати алкогольними напоями», проте в минулому залежності від алкоголю у останнього не було. Після цього працівника вирішили звільнити.

У матеріалах йдеться, що після того, як гроші були заховані в стелі господарської будівлі, Рибак не чіпав їх до середини жовтня 2016 року. Надалі, вирішивши отримати грошові кошти, він викликав працівника, який взяв з собою ще двох людей і після того, як вони розшили стелю і пішли на обід, Рибак виявив відсутність грошових коштів.

Для того, щоб дізнатися, хто може бути причетний до скоєння крадіжки, викликали дві групи експертів, які вказали, що цілісність стелі була порушена приблизно у 2014 році, а фарба, яка знаходиться на стелі, взагалі не застосовувалася при демонтажі стелі.

У листопаді 2018 року охоронця будинку допитали. Він зізнався, що домоправитель вступив з ним у змову і попросив відкрити будинок і не перешкоджати йому в реалізації злочинного наміру. Поки він отримував гроші, охоронець у дворі спостерігав, щоб ніхто не побачив, що відбувається. Пізніше домоправитель привіз йому пів мільйона доларів за мовчання.

Згідно з матеріалами суду, охоронець почав витрачати гроші. Він купив квартиру в Обухові і земельну ділянку в Грузії, а також автомобіль і подарунки своїм родичам. 235 000 доларів він сховав у двох місцях: в оглядовій ямі гаража і на горищі будинку своєї матері. Потім він віддав ці гроші слідчим.

Підозру повідомили охоронцю та колишньому домоправителю.