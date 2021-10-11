Кратер Езеро на Марсі виявився колишнім водоймою

Марсохід Perseverance допоміг вченим розкрити давню історію кратера Езеро на Червоній планеті. Передбачалося, що кілька мільярдів років тому він представляв собою озеро (звідси і назва). Нові дані, передані марсоходом, підтвердили цю теорію, повідомляє Science, повідомляє Мир 24.

Perseverance регулярно передає на Землю знімки кратера з різних точок. Останню партію досліджували вчені Массачусетського технологічного інституту.

Особливості рельєфу показали, що колись (приблизно 3,7 млрд років тому) кратер був тихим озером, яке живила невелика річка. Але періодично в цьому районі траплялися повені, і річка виходила з берегів.

Напір води був досить сильним, щоб піднімати великі валуни, що лежали в десятках кілометрів вище за течією, і переносити їх на дно озера. Вони лежать там і до цього дня.

Дослідники заснували свої висновки на зображеннях гірських порід всередині західного краю кратера. Вони порівняли їх з більш ранніми супутниковими знімками того ж місця.

Фотографії показали, що зверху Езеро нагадує дельти земних річок, де шари відкладень осідають у формі віяла. Вчені прийшли до висновку, що протягом своєї історії озеро залишалося відносно спокійним. Але потім на Марсі почалися кліматичні зміни. Вони привели спочатку до різких і бурхливим повеней, а потім - до повного пересихання водойми.

Це відкриття важливе для подальших досліджень. Якщо Езеро дійсно був озером, то під його поверхнею можуть ховатися стародавні осадові відкладення. Марсохід шукатиме їх і в майбутньому передасть на Землю для досліджень.

Вчені відзначили, що аналіз знімків дозволив їм більше дізнатися про перехідний період, коли Марс перетворився з квітучої планети в безводну пустелю.