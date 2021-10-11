Кратер Езеро на Марсі виявився колишнім водоймою

Кратер Езеро на Марсі виявився колишнім водоймою

Марсохід Perseverance допоміг вченим розкрити давню історію кратера Езеро на Червоній планеті. Передбачалося, що кілька мільярдів років тому він представляв собою озеро (звідси і назва). Нові дані, передані марсоходом, підтвердили цю теорію, повідомляє Science, повідомляє Мир 24.

Perseverance регулярно передає на Землю знімки кратера з різних точок. Останню партію досліджували вчені Массачусетського технологічного інституту.

Особливості рельєфу показали, що колись (приблизно 3,7 млрд років тому) кратер був тихим озером, яке живила невелика річка. Але періодично в цьому районі траплялися повені, і річка виходила з берегів.

Напір води був досить сильним, щоб піднімати великі валуни, що лежали в десятках кілометрів вище за течією, і переносити їх на дно озера. Вони лежать там і до цього дня.

Дослідники заснували свої висновки на зображеннях гірських порід всередині західного краю кратера. Вони порівняли їх з більш ранніми супутниковими знімками того ж місця.

Фотографії показали, що зверху Езеро нагадує дельти земних річок, де шари відкладень осідають у формі віяла. Вчені прийшли до висновку, що протягом своєї історії озеро залишалося відносно спокійним. Але потім на Марсі почалися кліматичні зміни. Вони привели спочатку до різких і бурхливим повеней, а потім - до повного пересихання водойми.

Це відкриття важливе для подальших досліджень. Якщо Езеро дійсно був озером, то під його поверхнею можуть ховатися стародавні осадові відкладення. Марсохід шукатиме їх і в майбутньому передасть на Землю для досліджень.

Вчені відзначили, що аналіз знімків дозволив їм більше дізнатися про перехідний період, коли Марс перетворився з квітучої планети в безводну пустелю.

«Валуни на дні кратера можуть бути артефактами цього переходу, і ми не бачили цього в інших місцях на Марсі», - йдеться в тексті наукової роботи.

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