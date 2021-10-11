У Києві приготували найдовшу в світі шаурму: світовий рекорд

Найбільшу у світі шаурму приготували у Києві на Контрактовій площі в суботу, 9 жовтня. Над рекордом працювали 120 українських кухарів. Розміри страви-гіганта – 129 метрів і 4 сантиметри. Загальна вага – понад 200 кілограмів, повідомляє Обозреватель.

Як вдалося встановити світовий рекорд з приготування самої шаурми? Читайте далі в матеріалі.

Одним з відомих шефів, який готував найбільшу шаурму, є Алік Мкртчан

Шефи одночасно працювали над створенням кулінарного шедевру. Їхня робота була синхронною і злагодженою. Смажили шаурму звичайними пальниками. Подивитись на страву та скуштувати її могли всі охочі. Вимірювали довжину спеціальною рулеткою. Зафіксував рекорд та вручив нагороду засновник "Національного реєстру рекордів України" Валентин Щербачов.