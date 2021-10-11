У Києві приготували найдовшу в світі шаурму: світовий рекорд

Найбільшу у світі шаурму приготували у Києві на Контрактовій площі в суботу, 9 жовтня. Над рекордом працювали 120 українських кухарів. Розміри страви-гіганта – 129 метрів і 4 сантиметри. Загальна вага – понад 200 кілограмів, повідомляє Обозреватель.

Як вдалося встановити світовий рекорд з приготування самої шаурми? Читайте далі в матеріалі.

Одним з відомих шефів, який готував найбільшу шаурму, є Алік Мкртчан
Одним з відомих шефів, який готував найбільшу шаурму, є Алік Мкртчан

Шефи одночасно працювали над створенням кулінарного шедевру. Їхня робота була синхронною і злагодженою. Смажили шаурму звичайними пальниками. Подивитись на страву та скуштувати її могли всі охочі. Вимірювали довжину спеціальною рулеткою. Зафіксував рекорд та вручив нагороду засновник "Національного реєстру рекордів України" Валентин Щербачов.

Новини

analytics