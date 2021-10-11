6 порад лікарів, як зберегти зір при використанні гаджетів

Гаджети супроводжують нас постійно. Багато людей не відриваються від екрану не тільки в робочі години, але і вночі, гортаючи сторінки соціальних мереж. Навіть поза, в якій людина взаємодіє з гаджетом, може додатково впливати на зір, повідомляє Clutch.

Однак тривале перебування за комп'ютером або планшетом призводить до сильної втоми очей, порушує сльозотеча, внаслідок чого розвивається синдром «сухого ока» . Шкідливий вплив має також штучне синє світло, яке випромінюють екрани електронних пристроїв. Про це повідомляють фахівці Центру громадського здоров'я.

Щоб звести до мінімуму вплив гаджетів на зір, слідуй наступним рекомендаціям: