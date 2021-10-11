6 порад лікарів, як зберегти зір при використанні гаджетів
Гаджети супроводжують нас постійно. Багато людей не відриваються від екрану не тільки в робочі години, але і вночі, гортаючи сторінки соціальних мереж. Навіть поза, в якій людина взаємодіє з гаджетом, може додатково впливати на зір, повідомляє Clutch.
Однак тривале перебування за комп'ютером або планшетом призводить до сильної втоми очей, порушує сльозотеча, внаслідок чого розвивається синдром «сухого ока» . Шкідливий вплив має також штучне синє світло, яке випромінюють екрани електронних пристроїв. Про це повідомляють фахівці Центру громадського здоров'я.
Щоб звести до мінімуму вплив гаджетів на зір, слідуй наступним рекомендаціям:
- настрой на комфортний рівень параметри яскравості і контрастності екрану пристрою;
- проконсультуйся з лікарем про використання окулярів з лінзами, які блокують синє випромінювання електронних пристроїв;
- під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей, оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см;
- намагайся не дивитися на дисплеї гаджетів за 2-3 год перед відходом до сну;
- спробуй правило 20-20-20: кожні 20 хвилин дивись в сторону приблизно на 20 метрів або кроків вдалину протягом 20 секунд;
- візьми за правило фізичну активність, частіше виходь на вулицю, дихай свіжим повітрям, роби легкі вправи.