"УДАР" закликав розслідувати державну зраду Киви

Партія "УДАР" вважає, що відеозвернення народного депутата України Іллі Киви, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України – державна зрада, повідомляє Лівий берег.

Партія надіслала офіційну заяву на ім’я керівників СБУ, ДБР та ГПУ за підписом голови виконкому "УДАРу" Артура Палатного щодо відкриття відповідного кримінального провадження.

"За 7 років бойових дій на сході України загальна кількість людських втрат становила 42 500 – 44 500 осіб. Понад 1,5 мільйона українців стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Відповідальність за це, а також за анексію та тимчасову окупацію територій України несе особисто Володимир Путін - головнокомандувач військ Російської Федерації.

Тому відео, опубліковане на офіційному Телеграм-каналі народного депутата Іллі Киви, в якому він на фоні державних прапорів України вітає Путіна з днем народження, може трактуватися виключно як державна зрада" , - йдеться в заяві.

Партія "УДАР Віталія Кличка" просить правоохоронні органи розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллею Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України - "Державна зрада". Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з реєстру.