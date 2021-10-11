Ударна хвиля: коли в Україні буде пік COVID-епідемії

Більше половини регіонів України опинилися в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки. Число щоденних випадків інфікування вже зрівнялося з найвищими показниками минулої осені. Чиновники та вчені стверджують, що пік цієї хвилі ще попереду, повідомляє РБК-Украина.

Темпи поширення коронавірусу в Україні зростають від тижня до тижня. Уже найближчими днями на території країни, уперше з травня цього року, можуть з'явитися "червоні зони" карантину. Наприкінці минулого тижня, 10 жовтня, уже більше половини регіонів – 16 – опинилися в помаранчевому рівні. За день до цього їх було 15, ще двома днями раніше – 13.

"Помаранчевий рівень є “сигнальним” для регіону та вводиться автоматично після публікації щоденних зведень. Тож ті регіони, які мають помаранчевий рівень епіднебезпеки вже зараз мають посилювати заходи з протидії коронавірусній хворобі, впроваджувати додаткові обмеження та нарощувати потужність по тестуванню, відстеженню контактів та можливості госпіталізацій" , – пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Карантинні обмеження вже посилили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області, Львів та Херсон.

Підйом захворюваності в країні – результат циркуляції більш заразного штаму "Дельта". Чи не всі випадки інфікування, які зараз виявляють в Україні, спричинені саме цим варіантом. Вакцинація може пом'якшити удар нової хвилі, але її рівень далекий від оптимального.

Право вибору препарату і "поблажки" для щеплених під час локдаунів не дали належного мотиваційного ефекту. А тому влада вирішила вдатися до крайніх заходів і поступово вводити обов'язкову вакцинацію для окремих категорій професій.

На підйомі

Добова кількість заражень вже зрівнялася з показниками другої половини квітня та піковими цифрами осінньої хвилі минулого року. За даними Київської школи економіки (KSE), захворюваність "ковідом" в середньому зростає від 40% до 70% з кожним тижнем. З 30 вересня по 7 жовтня в Україні зафіксували 86 068 нових випадків інфікування, тоді як за попередні сім днів їх було 62 792.

Одна з тривожних тенденцій – те, як збільшується рівень госпіталізації. На кінець минулого тижня завантаженість ліжок з киснем в цілому по країні досягла 54%.

"А в таких областях як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Одеська, Сумська та Харківська цей показник вже вищий ніж 60%. Харків уже почав розгортати лікарні другої хвилі" , – зазначив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У KSE пояснюють, що зараз приблизно 97% ліжок по країні забезпечені киснем. Але не всі пацієнти, яких госпіталізували, потребують кисневої терапії. Тому реальна завантаженість таких ліжок наприкінці минулого тижня становила орієнтовно 37%, пояснив виданню керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

Від цього епідситуація не стає більш оптимістичною. Два тижні поспіль темпи зростання госпіталізації зафіксувалися на максимальній позначці весняної хвилі, зазначили в KSE.

"Зараз з кожним тижнем госпіталізація зростає на третину, на 34% за останній тиждень" , – звернув увагу Ганиченко.

Плюс до всього зберігається великий розрив між кількістю пацієнтів, які потрапили в лікарню, і тих, кого виписують. З аналізу Київської школи економіки випливає, що зараз рівень госпіталізації в цілому по країні вже на 50% перевищує виписки. І фактично навантаження на систему охорони здоров'я тільки посилюється.

"Антилідер" за динамікою та рівнем госпіталізації – Херсонська область. Через перевищення цих двох показників регіон найближчими днями можуть перевести в "червону зону". У Сумської області три дні поспіль вже перевищені три епідемічні індикатори. По два показники протягом трьох днів вище граничного у Житомирській і Донецькій областях.

"Найвищий ризик входження в червоний рівень у чотирьох регіонів – Харківської, Херсонської, Житомирської та Сумської областей. Решта 21 регіон можуть "вибухнути" в рамках тижня і поповнити цей список" , – пояснив Юрій Ганиченко.

За прогнозами РНБО, пік захворюваності "ковідом" очікується вже наприкінці цього місяця – на початку наступного. У МОЗ готуються до того, що найвищі навантаження на систему охорони здоров'я і за кількістю випадків будуть з середини листопада по середину грудня.

"Якщо темпи поширення вірусу не будуть знижуватися, то, думаю, що через 10 днів в Україні не залишиться регіонів з жовтим рівнем" , – допустив Радуцький.

Він уточнив, що, за даними Національної академії наук, пікові навантаження на систему охорони здоров'я очікуються через два-три тижні. Тоді очікується 25-30 тисяч нових хворих на добу.

Автор: Уляна Безпалько