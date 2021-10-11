Україна може залишитися без дизельного палива

З 16 жовтня 2021 року імпортери і вітчизняні виробники не зможуть продавати зимове дизельне паливо (ДП), а продаж літнього ДП вже буде заборонено в зв'язку з закінченням періоду (з 16 квітня по 15 жовтня), повідомляє UBR.

Таким чином, Україна може зіткнутися з гострим дефіцитом палива, що відіб'ється на споживачах всіх категорій, в тому числі на сфері оборони, Держрезерві, комунальних службах та інших, розповіли в Нафтогазовій асоціації України (НАУ).

За даними НАУ, в постанові уряду, прийнятому 23 вересня 2020-го, були допущені дві критичні помилки, які можуть спровокувати колапс на паливному ринку. Перша стосується видалення показника "гранична температура фільтрування" для зимового ДП, що унеможливлює оцінку палива за вимогами техрегламенту, а значить - його продаж з 16 жовтня.

Друга помилка стосується введення нової класифікації бензину без вмісту біоетанолу - Е0. При цьому, крім опису такого бензину, необхідно було також прописати порядок його маркування, чого не було зроблено. В результаті бензин Е0 існує, а як він повинен бути маркований, в паспортах якості та в техрегламенті не вказано.

Тому чистий бензин продається з ризиками отримання величезних штрафів за формальні невідповідності в документах.