Ірина Федишин стала репортеркою "Світського життя"

Відома українська співачка Ірина Федишин стала все частіше з’являтися на телебаченні. Раніше знаменитість була учасницею гіпершоу "Маска", а тепер стала репортеркою "Світського життя". Знаменитість красувалася перед камерами в розкішній сукні, повідомляє 24 Канал.

Нещодавно головна ведуча програми «Світське життя» Катя Осадча народила третю дитину. Поки знаменитість перебуває у декреті та не може відвідувати всі світські заходи, її заміняють українські артисти. Раніше у ролі світської репортерки виступала Наталія Могилевська, Настя Каменських, а тепер до зірок долучилася Ірина Федишин.

У своєму інстаграмі співачка зазначила, що вперше спробувала себе у ролі світської репортерки та висвітлила захід "Міс Львів". За її словами, давати інтерв’ю набагато легше, ніж брати.

"Мій дебют у ролі світської репортерки. Це був дуже хвилюючий досвід і цікаві пригоди. Для мене "Світське життя" – це моя улюблена програма. І стати її частинкою – це мрія, яка стала реальністю. Досі не віриться, що все це відбулося зі мною" , – зазначила Ірина Федишин.