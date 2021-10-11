Відомий український боксер проведе перший бій за півтора року

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк повернеться в ринг після тривалої паузи, повідомляє УНИАН.

16 жовтня українець зустрінеться в рингу з 22-річним мексиканцем Рікардо Саласом (16-2, 11 КО). Бій пройде в Мексиці.

Шелестюк також повідомив про те, що підписав контракт з новими промоутерами - компанією "Probellum":

"Нова глава в моїй боксерській кар'єрі. Нова можливість битися по всьому світу, щоб демонструвати мистецтво боксу і стати чемпіоном світу з компанією Probellum!", - повідомив боксер.

Попереднього разу 35-річний Шелестюк вихід у ринг ще в січні 2020 року. Рішенням суддів він переміг Луїса Альберто Верона.

Тарас Шелестюк: кар'єра на профі-рингу