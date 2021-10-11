Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни на 23%

Оптові ціни виробників промислової продукції у вересні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли на 45,1%. Ціни в межах України зросли на 45,1%, за межі України - на 44,0%, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 23,1%, у тому числі в межах України - на 18,2%, за межі України - на 37,6%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 64,3,9%, у тому числі всередині України-на 71,9%.

Нагадаємо, у вересні 2021 року світові ціни на продукти харчування продовжили зростання. Індекс цін на продовольство ФАО у вересні склав 130,0 пункту, що на 1,2% вище, ніж у серпні, і на 32,8% вище, ніж у вересні 2020 року.

За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року порівняно з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.

Автор: Олександр Білоус