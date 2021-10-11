Ляшко звинуватив російську пропаганду у низьких темпах вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звинувачує російську пропаганду в тому, що в Україні вакцинація не відбувається такими самими темпами, як у Європі, повідомляє Голос Америки.

Від початку кампанії вакцинування в Україні як мінімум однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення. Загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими.

В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

“Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось” , - сказав міністр охорони здоров’я.

Згідно з наказом МОЗ від 7 жовтня цього року, представники окремих професій зобов’язані пройти повноцінний курс щеплення.

Наразі це стосується педагогів, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також працівників адміністрацій різних рівнів. На виконання наказу дається один місяць.