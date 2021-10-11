СБУ викрила в Україні вербувальників для участі у війні в Сирії

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох зловмисників, які вербували громадян України для участі у військових діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він привернув ще двох жителів Київської області, і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні. За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду в розмірі від 5 до 10 000 доларів США на місяць.

Цілями для залучення зловмисники вибирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.

Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили мобільні телефони; сім-карти; комп'ютерну техніку; флеш-носії; банківські картки.

Триває досудове розслідування по ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Зараз до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Заходи по викриттю здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях при процесуальному керівництві Донецької обласної прокуратури.