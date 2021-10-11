Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за три дні істотно знизилися

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України за останні три дні знизилися на 6,9% або 49,4 тис. тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними Міністерства енергетики, якщо на ранок 8 жовтня 2021 року запаси на складах становили 716 тис. тонн, то до 11 жовтня вони знизилися до 666,6 тис. тонн.

При цьому витрати 7 і 10 жовтня були практично на одному рівні (54,3 тис. тонн і 54,5 тис. тонн), тоді як постачання значно знизилося (50,7 тис. тонн і 36,6 тис. тонн).

В цілому, протягом першої декади жовтня витрати вугілля ГК ТЕС України перевищили його поставку на 11,9% (на 59,9 тис. тонн).

Відзначимо, згідно із затвердженим Міненерго графіком на складах ТЕС повинно знаходитися 2,6 млн тонн вугілля. Таким чином, запаси відстають від плану в 3,9 раза.