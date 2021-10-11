Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за три дні істотно знизилися

Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за три дні істотно знизилися

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України за останні три дні знизилися на 6,9% або 49,4 тис. тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними Міністерства енергетики, якщо на ранок 8 жовтня 2021 року запаси на складах становили 716 тис. тонн, то до 11 жовтня вони знизилися до 666,6 тис. тонн.

При цьому витрати 7 і 10 жовтня були практично на одному рівні (54,3 тис. тонн і 54,5 тис. тонн), тоді як постачання значно знизилося (50,7 тис. тонн і 36,6 тис. тонн).

В цілому, протягом першої декади жовтня витрати вугілля ГК ТЕС України перевищили його поставку на 11,9% (на 59,9 тис. тонн).

Відзначимо, згідно із затвердженим Міненерго графіком на складах ТЕС повинно знаходитися 2,6 млн тонн вугілля. Таким чином, запаси відстають від плану в 3,9 раза.

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