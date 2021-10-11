Разумков розповів, чи планує приєднуватися до інших фракцій в Раді
Позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, якого раніше відкликали з посади Голови Верховної Ради, не планує доєднуватися до депутатських фракцій чи груп у парламенті, повідомляє Укрiнформ.
Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу "Прямий".
"Ні, таких пропозицій не було. Доєднуватися до інших депутатських фракцій та груп я не планую", - зазначив політик.
Нагадаємо, народні депутати на пленарному засіданні в четвер, 7 жовтня, відкликали Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради.
Новим спікером Ради було призначено Руслана Стефанчука.