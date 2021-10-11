ЄС розширить санкції проти Росії
Євросоюз розширить персональні санкції проти РФ. Усі нові фігуранти списку санкцій працюють у судовому секторі Криму. Їх імена оприлюднять у офіційному журналі ЄС, повідомляє Кореспондент.
Влада Євросоюзу включить до списку санкцій ще вісім чоловік, дії яких підривали територіальну цілісність України. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"ЄС щойно погодився додати ще вісім чоловік за підрив територіальної цілісності України до свого списку санкцій. Всі вони в основному працюють в судовому секторі Криму. Імена в офіційному журналі ЄС оприлюднять пізніше сьогодні. Тепер в списку буде 185 чоловік + 48 організацій", - розповів журналіст.