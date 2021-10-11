ЄС розширить санкції проти Росії

Євросоюз розширить персональні санкції проти РФ. Усі нові фігуранти списку санкцій працюють у судовому секторі Криму. Їх імена оприлюднять у офіційному журналі ЄС, повідомляє Кореспондент.

Влада Євросоюзу включить до списку санкцій ще вісім чоловік, дії яких підривали територіальну цілісність України. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.