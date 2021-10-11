"Велике будівництво" відновило маршрут Сєвєродонецьк-Золоте

У Луганській області в ході реалізації програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився ремонт 44 км дороги від Сєвєродонецька до Золотого, повідомляє УНІАН.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Луганській області.

Маршрут Сєвєродонецьк – Золоте складається з відрізків двох доріг: Р-66 Деміно-Олександрівка – Луганськ і Т-13-16 Первомайськ – Гірське.

Підрядник вже наніс на дорозі розмітку і встановив сигнальні стовпчики. На фото, розміщених Службою автомобільних доріг у Луганській області, можна побачити, як виглядає готова ділянка у передмісті Тошківки.

Всього у 2021 році в Луганській області планується відремонтувати 241 км доріг державного значення. Таким чином, за два роки реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні буде відновлено загалом 461 км доріг, а це більше третини всіх доріг державного значення області.