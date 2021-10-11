Таксист, що підвозив Полякова, змінив свідчення, визнавши брехню

Адвокат таксиста, у машині якого виявили бездиханне тіло депутата Антона Полякова, заявив, що його підопічного побили у відділенні за дачу неправдивих свідчень, повідомляє ТСН.

"Він дав свідчення. Він не знав і не міг знати, вони щось вживали, не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортний зупинці, а насправді, йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Ось і все. Спочатку він вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав з зупинки і віз. Ось хлопці його і покарали. Але слідів немає, експертиза не покаже ", - заявляє адвокат.

Втім, він заявляє, що з боку правоохоронців все ж були й інші порушення, адже замість трьох годин у відділенні, він провів майже добу, і це суперечить законодавству. До того ж, приховували від адвоката, де його допитують і коли звільнять. Але вирішили, що з поліцією судитися не будуть.

"Він звичайний хлопець, і просто хоче жити", - додав адвокат.

У той же час, адвокат підтверджує, що, за попередніми показаннями, в машину померлий депутат сів у свідомості, але майже відразу у нього почалася нудота і ніби судоми шиї. Тому водій порушив правила, щоб доставити його в лікарню. В цей час його і зупинила поліція, і поки депутату надавали допомогу правоохоронці, таксист зателефонував до швидкої.