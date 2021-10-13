Що робити, якщо ви подавилися, а поруч нікого немає: шпаргалка від лікарів
Кожен може вдавитися. Якщо при цьому поблизу не буде людей, це може закінчитися трагедією. Тому варто знати, як допомогти собі самостійно, повідомляє Clutch.
На своїй сторінці в соціальній мережі фахівці Всеукраїнської спільноти парамедиків розповівши, як самостійно собі допомогти, якщо вдавилися.
Якщо ви вдавилися і сильно кашляєте
Якщо кашляєте-значить дихайте! За допомогою кашлю організм сам намагається звільнитися від крихти або краплі, що потрапила в дихальні шляхи.
Ваше завдання:
- чи не стримувати кашель і намагатися відкашляти чужорідне тіло.
- нагнутися якомога нижче і кашляти активніше.
Якщо ви подавилися і не можете кашляти і дихати
- поставте свій кулак на живіт, трохи вище пупка;
- стрибніть кулаком на будь-яку безпечну поверхню (без гострих кутів і стійку). Для цього підійде: стілець( як на відео), стіл, тумбочка, спинка крісла, капот авто, спинка лавки тощо;
- якщо поруч немає ніякої поверхні, то спробуйте просто дуже сильно вдарити себе кулаком в живіт.
"Чому саме через кулак слід натискати на живіт? Тому що він захищає ваш живіт і ребра від травми і робить тиск більш глибоким, а значить ефективним", - пояснили експерти.