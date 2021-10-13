Що робити, якщо ви подавилися, а поруч нікого немає: шпаргалка від лікарів

Кожен може вдавитися. Якщо при цьому поблизу не буде людей, це може закінчитися трагедією. Тому варто знати, як допомогти собі самостійно, повідомляє Clutch.

На своїй сторінці в соціальній мережі фахівці Всеукраїнської спільноти парамедиків розповівши, як самостійно собі допомогти, якщо вдавилися.

Якщо ви вдавилися і сильно кашляєте

Якщо кашляєте-значить дихайте! За допомогою кашлю організм сам намагається звільнитися від крихти або краплі, що потрапила в дихальні шляхи.

Ваше завдання:

чи не стримувати кашель і намагатися відкашляти чужорідне тіло.

нагнутися якомога нижче і кашляти активніше.

Якщо ви подавилися і не можете кашляти і дихати

поставте свій кулак на живіт, трохи вище пупка;

стрибніть кулаком на будь-яку безпечну поверхню (без гострих кутів і стійку). Для цього підійде: стілець( як на відео), стіл, тумбочка, спинка крісла, капот авто, спинка лавки тощо;

якщо поруч немає ніякої поверхні, то спробуйте просто дуже сильно вдарити себе кулаком в живіт.