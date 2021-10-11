Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок Національний банк продовжив підтримувати курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку.

Відразу після початку торгів, які сьогодні проходять за схемою ТОМ (з розрахунком завтра) НБУ вийшов з інтервенцією за ціною 26,355 гривень. Викупивши 5 млн доларів, він пішов, але майже відразу ж з'явився знову, на цей раз з великим ордером за ціною 26,35 гривень. Таким нехитрим способом регулятор дав зрозуміти, що не зацікавлений в подальшому зміцненні гривні.

Готівковий ринок сьогодні явно живе своїм життям. Вранці готівковий долар в оптових обмінних пунктах столиці продавали по 26,42-26,43 гривень, а до обіду цінник опустили до 26,39-26,40 гривень, що демонструє відсутність стабільного попиту на готівкового «американця».

Євро на FOREX виріс до позначки 1,1587 долара, але потім опустився до 1,1550 долара. Готівковий євро вранці понеділка продавали по 30,54-30,55 гривень, але до обіду він подешевшав до 30,47-30,50 гривень. В обід почали з'являтися пропозиції по 30,45-30,46 гривень, але вони нечисленні.

Російський рубль в першій половині дня понеділка зміцнився до американського долара з 71,90 до 71,55 рублів, оскільки ціни на нафту знову пішли вгору. Популярна нафта марки Brent підскочила до 84,60 доларів за барель. У Києві подорожчав готівковий рубль: сьогодні його продають по 3,64-3,66 гривень за 10 рублів. Це на 2 копійки дорожче, ніж минулого тижня.

Ціна польського злотого не змінилася: як і минулого тижня, сьогодні його можна придбати по 6,65-6,70 гривень.