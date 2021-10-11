СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму

Служба безпеки України затримала громадянина РФ, який активно сприяв тимчасовій окупації АР Крим. Він приїхав на півострів після його окупації і відповідав за розбудову інфраструктурної галузі, у тому числі для швидкої мілітаризації Криму.

Про це повідомила﻿ пресслужба СБУ.

За наявними даними, чоловік приїхав з Росії для організації процесу розбудови важливих інфраструктурних проектів. Йому пообіцяли підвищення по службі.

За даними слідства, у 2014-2017 роках громадянин РФ працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств.

Він активно сприяв незаконному захопленню майна українських підприємств та його використанню для розбудови інфраструктури півострова.

Зокрема, йдеться про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міноборони РФ.

У вересні 2021 громадянину РФ повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією) КК України та скеровано обвинувальний акт відносно нього до суду.