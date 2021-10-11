У Грузії прокоментували можливість екстрадиції Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявляє, що проти колишнього президента Міхеїла Саакашвілі може бути порушено кримінальну справу за незаконний перетин кордону. Також він виключив передачу колишнього грузинського президента Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Саакашвілі доведеться провести в нашій в'язниці за вироком суду шість років. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі цілком прямо заявила, що помилуваний він не буде" , - сказав Гарібашвілі.

Він зазначив, що передача Саакашвілі Україні виключена.

"По-перше, ніхто не вимагає передачі Саакашвілі. Після відбуття ж вироку він може їхати в будь-яку країну" , - сказав Гарібашвілі.

Нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі.

Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його відразу, щойно він перейде кордон.

Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. Він оголосив голодування.