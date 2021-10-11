Відмова Apple від популярної лінійки смартфонів пояснили

Компанія Apple не назвала свої нові смартфони iPhone 12s через маркетингу. Про це повідомляє видання Phonearena, повідомляє Лента.ру.

Журналісти розповіли, чому, на їхню думку, американська компанія відмовилася випускати iPhone з постфіксом S в назві. Автори зазначили, що останній раз Apple дотримувалася цієї практики в 2018 році, коли анонсувала апарати лінійки iPhone Xs. За словами фахівців, це пов'язано з маркетингом і звичками користувачів.

Автори вважають, що серед споживачів частинка S в найменуванні пристрою може говорити про те, що даний смартфон не сильно відрізняється від попереднього.

"Смартфон як би говорить:" Я невелике оновлення. Ви можете пропустити мене, якщо у вас є торішній iPhone "", - пояснили журналісти.

На думку фахівців, використання S в назві може негативно позначитися на популярності пристрою в продажу.

Також фахівці нагадали, які незначні нововведення з'явилися в S-смартфонах. Так, в iPhone 3Gs дебютувала можливість запису відео, iPhone 4s - Siri і восьмимегапіксельна камера, iPhone 5s - перший 64-бітний процесор і Touch ID, iPhone 6s - камери з високою роздільною здатністю. Випущений в 2018 році iPhone Xs відрізнявся від iPhone X лише більш потужним чіпом і збільшеним акумулятором.

На початку 2021 року китайська джерела помилково припустили, що Apple випустить iPhone 12s замість iPhone 13. Це рішення пояснили тим, що нові смартфони мало чим відрізняються від девайсів 2020 року.