Хто та на які суми фінансує "слуг": розслідування

Журналісти Bihus.Info проаналізували фінансовий звіт політичної партії "Слуга народу" за 3 квартал 2020 року, який нещодавно був оприлюднений на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє Бігус.інфо.

Аналіз показав, що партію на мільйони гривень фінансували люди, які про це або не знали, або скоріше не могли вносити настільки великі суми на партійний рахунок. Всього з фізичних осіб партія отримала понад 41000000 гривень в якості пожертвувань.

Чверть цих внесків зробили жителі містечка Нетішин, що на Хмельниччині. Так, в партійному звіті зазначено, що майже 1,5 мільйона гривень внесків зробила Галина Скіженок. Жінка працює бухгалтером, разом з чоловіком-столяром живе у звичайній багатоповерхівці в Нетішині. Журналістам Скіженок заявила, що це її особисті накопичення і внесок вона робила, тому що їй так захотілося.

Ще майже два мільйони гривень на рахунки "Слуги народу" вніс Віктор Гордєєв. За словами сусідів, чоловік займається продажем риби на місцевому ринку. Під час розмови з журналістами Гордєєв не відразу зрозумів про які кошти йдеться, але в результаті підтвердив, що внесок робив особисто. Походження значної суми людина не пояснила.

Мільйон гривень "Слугу народу" у вересні 2020 го пожертвував Віталій Каленюк, зареєстрований в Нетішині як ФОП. Цікаво, що вже в жовтні 2020 го, під час місцевих виборів, чоловік був кандидатом в депутати місцевої ради від "Європейської солідарності". У розмові з журналістами Каленюк заперечував, що жертвував кошти "слугам", але запевняв, що такі кошти у нього є. На питання про нестандартний "політичний хід", Каленюк заявив, що пішов від "ЄС", тому що "слуги" його в список запросили.

Багато внесків на рахунки партії робили і кияни. Так, за майже 400 000 гривень внесли Марія Шилько і Василь Шилько - подружжя пенсіонерів з Києва. У розмові з журналістами Марія Шилько заперечувала, що робила подібну жертву, заявивши, що у сім'ї таких коштів просто немає.