Вчені оцінили вплив арахісу на мозок

Вчені з Іспанії провели дослідження, щоб вивчити вплив арахісу на здоров'я людини, повідомляє Російська газета.

Відомо, що арахіс, або земляний горіх, містить багато білка, клітковини, жирних кислот, поліфенолу і багато інших біологічно активні сполуки, позитивно впливають на організм. Але як горіх впливає на мозок? Це і стало предметом дослідження вчених. Результати опубліковані в виданні Clinical Nutrition.

Вони набрали групу з 63 здорових молодих людей у віці від 19 до 33 років і стали давати їм порцію горіхів у вигляді смаженого арахісу і арахісового масла щодня протягом шести місяців.

За допомогою широкого набору когнітивних тестів і аналізів, пов'язаних з біохімічними показниками стресової реакції, такими як кортизол, вчені продемонстрували, що в цій групі людей щоденний прийом арахісу або продуктів з нього призводить до поліпшення когнітивних функцій і реакції на стрес.

Висновок виявився багатообіцяльним: щоденне споживання арахісу позитивно впливає на когнітивні функції та реакцію на стрес у молодих здорових людей.