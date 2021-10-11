Франція посилила правила в'їзду для українців

Франція відсьогодні, 11 жовтня, посилює правила в'їзду для українців. Тепер країну можуть відвідувати ті громадяни, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомила﻿ Державна прикордонна служба України.

"Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson)" , - йдеться в повідомленні. ﻿

У Держприкордонслужбі також зазначили, що Великобританія визнала українські сертифікати вакцинації та від 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.