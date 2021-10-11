Франція посилила правила в'їзду для українців
Франція відсьогодні, 11 жовтня, посилює правила в'їзду для українців. Тепер країну можуть відвідувати ті громадяни, які пройшли повний курс вакцинації.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
"Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson)", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі також зазначили, що Великобританія визнала українські сертифікати вакцинації та від 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.