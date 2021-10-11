Пози людини під час сну розкриває його характер

Стан здоров'я впливає на те, як людина розташовується в ліжку. Психологи прийшли до висновку, що основні позиції людини під час сну розкривають його характер, погляди на життя та інші психологічні особливості, повідомляє Кладовая здоровья.

Відзначено, що люди із захворюваннями серця часто говорять, що їм сняться сни, в яких вони тікають від погоні, наздоганяють автобус або поїзд, якщо уві сні вони повертаються на лівий бік.

Під час сну спляча людина змінює положення тіла від 25 раз до 30. А якщо він хворий або знаходиться в стресовому стані, то більше 100 разів.

Те, на якому боці людина засинає, і як спить потім всю ніч не одне і те ж. Більше скаже про те, як ви спите ваша поза в момент пробудження.

Значення поз під час сну:

Поза «зародка». Сплячий лежить на боці. Зігнуті коліна сплячої людини підтягнуті до грудей. Як правило, він зміщується на край ліжка і відвертається особою від стіни. Іноді між ніг затискається подушка або край ковдри. Ця людина відчуває себе невпевнено і незахищено. Людина подібна щільно згорнутому бутонові, не дозволяє собі розкритися назустріч подіям життя, її радощів і труднощів, а значить, не використовує свій життєвий потенціал повною мірою. Дуже часто така людина нерішучий і тривожний, відчуває постійну потребу в допомозі та підтримці з боку іншого. Разом з тим у нього можуть спостерігатися замкнутість і складності з комунікацією, часом йому важко відкрито висловлювати свої емоції і почуття. Близькі та довірчі відносини йому встановлювати непросто, але коли це відбувається, він стає хорошим і вірним другом.

Поза "на спині" зазвичай сплять люди, прекрасно почувають себе і в денний, і в нічний час - це сильні, впевнені в собі особистості. Таку позу іноді називають поза «короля». Така поза говорить про почуття безпеки, лідерські якості та силі особистості людини. У людини, яка воліє спати на спині, можна виділити чіткі лідерські якості, завдяки яким він наполегливо добивається своїх цілей. Часом це переростає в упертість, коли мета вже і зовсім не потрібна, а він все йде і йде до неї. Переконати його непросто - навпаки, від цього він може ще більше наполягати на своєму. Прагнення зайняти центр ліжку і особа, повернене вгору, свідчать про акуратність і раціоналізмі людини.

Найбільш часто люди сплять в позі "полузародиша". Такі люди врівноважені, адекватні, мають «здоровим глуздом». Впевненість в собі і власних силах дозволяють стійко приймати удари долі. Вони не шукають захисту у суспільства і здатні самі при необхідності надати допомогу нужденним. Перевага цієї пози в фізичному комфорті сплячого:

Коли ноги злегка зігнуті в колінах, тіло краще зберігає тепло, при цьому повітря вільно циркулює навколо тіла. Добре захищений центр тіла і серце - найголовніший орган. Поза дозволяє добре маневрувати уві сні: перевертатися з одного боку на інший, не порушуючи повністю конфігурацію тіла.

Поза - "простягнена". Людина лежить вниз обличчям, руки найчастіше закинуті вище голови, при цьому ноги прямі і витягнуті, а ступні розсунуті. Сплячий начебто захищає себе від сюрпризів і неприємностей. Поза відображає прагнення панувати над простором ліжка, охоплюючи його найбільш повно. Якщо захопити необхідний простір в ліжку не вдається, людина відчуває себе вразливим. Люди, які сплять на животі, люблять планувати свій день, розставляти речі по місцях, що іноді доходить до педантизму. У спілкуванні з ними виявляється деяка занудливость, яка з лишком компенсується їх наполегливістю і завзятістю в досягненні цілей. У зв'язку з цим вони нерідко добиваються певного соціального статусу і матеріального становища.