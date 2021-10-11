Пози людини під час сну розкриває його характер
Стан здоров'я впливає на те, як людина розташовується в ліжку. Психологи прийшли до висновку, що основні позиції людини під час сну розкривають його характер, погляди на життя та інші психологічні особливості, повідомляє Кладовая здоровья.
- Відзначено, що люди із захворюваннями серця часто говорять, що їм сняться сни, в яких вони тікають від погоні, наздоганяють автобус або поїзд, якщо уві сні вони повертаються на лівий бік.
- Під час сну спляча людина змінює положення тіла від 25 раз до 30. А якщо він хворий або знаходиться в стресовому стані, то більше 100 разів.
- Те, на якому боці людина засинає, і як спить потім всю ніч не одне і те ж. Більше скаже про те, як ви спите ваша поза в момент пробудження.
- Значення поз під час сну:
- Поза «зародка». Сплячий лежить на боці. Зігнуті коліна сплячої людини підтягнуті до грудей. Як правило, він зміщується на край ліжка і відвертається особою від стіни. Іноді між ніг затискається подушка або край ковдри. Ця людина відчуває себе невпевнено і незахищено. Людина подібна щільно згорнутому бутонові, не дозволяє собі розкритися назустріч подіям життя, її радощів і труднощів, а значить, не використовує свій життєвий потенціал повною мірою. Дуже часто така людина нерішучий і тривожний, відчуває постійну потребу в допомозі та підтримці з боку іншого. Разом з тим у нього можуть спостерігатися замкнутість і складності з комунікацією, часом йому важко відкрито висловлювати свої емоції і почуття. Близькі та довірчі відносини йому встановлювати непросто, але коли це відбувається, він стає хорошим і вірним другом.
- Поза "на спині" зазвичай сплять люди, прекрасно почувають себе і в денний, і в нічний час - це сильні, впевнені в собі особистості. Таку позу іноді називають поза «короля». Така поза говорить про почуття безпеки, лідерські якості та силі особистості людини. У людини, яка воліє спати на спині, можна виділити чіткі лідерські якості, завдяки яким він наполегливо добивається своїх цілей. Часом це переростає в упертість, коли мета вже і зовсім не потрібна, а він все йде і йде до неї. Переконати його непросто - навпаки, від цього він може ще більше наполягати на своєму. Прагнення зайняти центр ліжку і особа, повернене вгору, свідчать про акуратність і раціоналізмі людини.
- Найбільш часто люди сплять в позі "полузародиша". Такі люди врівноважені, адекватні, мають «здоровим глуздом». Впевненість в собі і власних силах дозволяють стійко приймати удари долі. Вони не шукають захисту у суспільства і здатні самі при необхідності надати допомогу нужденним. Перевага цієї пози в фізичному комфорті сплячого:
- Коли ноги злегка зігнуті в колінах, тіло краще зберігає тепло, при цьому повітря вільно циркулює навколо тіла.
- Добре захищений центр тіла і серце - найголовніший орган.
- Поза дозволяє добре маневрувати уві сні: перевертатися з одного боку на інший, не порушуючи повністю конфігурацію тіла.
- Поза - "простягнена". Людина лежить вниз обличчям, руки найчастіше закинуті вище голови, при цьому ноги прямі і витягнуті, а ступні розсунуті. Сплячий начебто захищає себе від сюрпризів і неприємностей. Поза відображає прагнення панувати над простором ліжка, охоплюючи його найбільш повно. Якщо захопити необхідний простір в ліжку не вдається, людина відчуває себе вразливим. Люди, які сплять на животі, люблять планувати свій день, розставляти речі по місцях, що іноді доходить до педантизму. У спілкуванні з ними виявляється деяка занудливость, яка з лишком компенсується їх наполегливістю і завзятістю в досягненні цілей. У зв'язку з цим вони нерідко добиваються певного соціального статусу і матеріального становища.
- Болі в шлунку можуть змусити спати лежачи на спині, прикриваючи рукою хвору область. При болях у плечі або стегні людина буде спати на здоровому боці. Люди, які страждають на серцеві болями і дихальними недугами, часто сплять сидячи, обкладаючи себе подушками.
- Поза "бігуна" Так часто сплять діти. У сплячого руки і ноги розгорнуті в різні боки, немов він застиг в русі: одна рука знаходиться вгорі, інша внизу, одна нога пряма в стегні, але зігнута в коліні, інша - навпаки. Таким чином, людина стає схожий на застиглого бігуна, який, перебуваючи в процесі, розмахує руками і поперемінно викидає ноги. Дана поза у дорослих зустрічається рідко, вона характерна для неорганізованих людей. Вони постійно спізнюються, а, збираючись кудись, вічно не можуть покласти в сумку потрібні речі і щось завжди забувають. а них не слід покладатися в малопольське важливу справу. Нерідко вони кидають справу на середині, не доводячи до кінця.