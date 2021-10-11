Зеленський візьме участь у саміті Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський буде головувати на 23-му саміті Україна – Європейський Союз, який відбудеться 12 жовтня в Києві. Про це, посилаючись на Офіс президента України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією прес-служби ОП, на заході також будуть головувати президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Лідери обговорять досягнення і перспективи взаємодії між Україною і ЄС в питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки і поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному також проблематика співпраці в сфері безпеки і оборони, розвиток ситуації на Донбасі і в окупованому Криму. В рамках саміту планується підписання низки угод між Україною і ЄС. За результатами саміту буде прийнято спільну заяву.