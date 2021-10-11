Названо лідера виборів мера Харкова - опитування

Понад половина, 57,6% жителів Харкова, які визначилися зі своїм кандидатом і планують брати участь у виборах мера міста, готові проголосувати за виконувача обов'язків Харківського міського голови Ігоря Терехова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це свідчать результати нового дослідження електоральних настроїв у Харкові, проведеного групою "Рейтинг" з 2 до 7 жовтня.

На другому місці - екс-мер Харкова Михайло Добкін, за якого мають намір проголосувати 27,6% харків'ян, які визначилися з вибором. Решта кандидатів набирають не більше ніж 3,6% опитаних жителів міста.

При цьому 63% опитаних харків'ян очікують, що новим мером стане Терехов. Ім'я Добкіна як можливого переможця назвали 14% учасників опитування. 59% опитаних задоволені діяльністю Терехова на посаді керівника Харкова.

Ключовими пріоритетами в розвитку міста харків'яни вважають роботу медичних закладів, вартість і якість комунальних послуг, а також боротьбу з корупцією.

Абсолютна більшість опитаних - 93% - вважають Харків комфортним для життя містом (37% вважають комфортним, 56% - швидше комфортним). Іншої думки - лише 6%.

Більшість харків'ян збираються брати участь у виборах - позитивно на це запитання відповіли 75% опитаних (братимуть участь і швидше братимуть участь). 52% опитаних вважають, що виборча кампанія в місті відбувається спокійно, а 19% - скоріше спокійно.

У дослідженні "Рейтингу" методом face-to-face взяли участь 1200 респондентів віком від 18 років. Можлива похибка репрезентативності - не більше ніж 2,8%.