Шмигаль вирішив урізати реальні зарплати бюджетників

В Україні у 2022-му реальний розмір зарплат може знизитися. Йдеться щонайменше про левову частку бюджетників і тих, хто отримує мінімалку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної Ради проєкт бюджету на наступний рік, який передбачає зростання цін на 8%, а підвищення мінімалки всього на 3%, повідомляє Обозреватель.

Крім того, уряд так і не виконав обіцянку значно підвищити прожитковий мінімум, тільки обіцянкою залишається і пенсійна реформа.

Про те, чому Шмигаль прирік українців на зниження зарплат, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Зарплати в Україні провалили: Шмигаль не діє, а українців годують обіцянками

Рівень тіньової економіки зростає, ні Мінсоцполітики, ні прем'єр не вживають жодних заходів для того, щоб хоч якось виправити ситуацію. У Мінекономіки оприлюднили дані статистики: приблизно 11 млн українців економічно активного віку офіційно не отримують жодних доходів. Імовірно, заробляють вони в конвертах.

Як показав досвід останніх років, в Україні працюють лише два способи вивести зарплати з тіні: штрафи для роботодавців, які не платять податки, і підвищення мінімалки. Зараз близько 40% усіх офіційно працевлаштованих українців отримують зарплату, близьку до мінімальної. Серед них, зокрема, і директори великих підприємств. Робиться це для того, щоб платити податки з мінімуму.

Двократне зростання мінімалки в січні 2017-го (з 1600 до 3200 грн) дало результат за всіма "фронтами". Місцеві бюджети зросли на 38%, державний – на 23%, а економіка країни отримала додатково 0,5% ВВП. Крім того, пенсійний фонд додатково отримав 51 млрд грн. Це в рази компенсувало витрати з бюджету на підвищення зарплат.

Шмигаль, як видно з розробленого Кабміном бюджету, дотримується зовсім іншої позиції. Мінімальна зарплата у 2022-му збільшиться всього на 200 грн. Це передусім доходи українських бюджетників. І це в умовах, коли на тлі рекордно високих цін на газ подорожчають практично всі продукти й товари. Тільки за скромними підрахунками уряду ціни наступного року виростуть на 8% (реальний показник може бути вищий), а ось мінімалку хочуть підвищити всього на 3%.

OBOZREVATEL запитав у прем'єра, чому за такої інфляції, тоді як у країнах Європи навпаки підвищують зарплати, українцям додадуть всього 200 грн. Відповідь Шмигаля – щоб не розкрутити інфляцію. Простіше кажучи, щоб ціни не росли, потрібно стримувати попит, тобто платоспроможність українців. Чим більше купують, тим вищі ціни й навпаки.

"Якщо неконтрольовано підвищувати мінімальну заробітну плату – це досить великий ресурс, який матиме великий вплив на монетарну політику. Це може розкрутити інфляцію до стану гіперінфляції. Тому тут необхідно тримати баланс" , – сказав глава уряду.

Зазначимо, середня зарплата в Україні становить близько 14 тис. грн. Достатньою вважається мінімалка в розмірі 50% середньої, однак у багатьох країнах рухаються до показника 60%. Таким чином, українцям повинні були б платити не менш ніж 7-8,4 тис. грн, але зараз цей показник перебуває на рівні всього 6 тис. грн.

Прожитковий мінімум і пенсії: годують обіцянками

У ситуації, коли з тіньовою зайнятістю Шмигаль боротися відмовляється, дефіцит Пенсійного фонду зростає як на дріжджах. А слова прем'єра про те, що через 15 років пенсій взагалі не буде, ситуацію тільки загострюють. Солідарна пенсійна система передбачає: ви платите, поки працюєте, а потім вам платять, коли ви на пенсії.

Який же стимул буде в українця платити, поки працює, якщо глава уряду вже попередив: через 15 років пенсій не буде? Замість цього Кабмін уже другий рік поспіль у своїй програмі пише про накопичувальний рівень пенсійного забезпечення.

Законопроєкт подали із запізненням, але він не ухвалений, дискусії тривають. Головне – уряд повністю провалив інформаційну кампанію. Гідне пенсійне забезпечення – завдання, яке мало об'єднати всіх українців, і це про те, що повинні робити українці з самого початку своєї кар'єри для того, щоб не залишитися з мізерними виплатами після 60 років.

Але цим питанням фактично ніхто не займається. Замість цього перераховують пенсії, роблять надбавки по 200 грн, з-за яких дефіцит Пенсійного фонду тільки збільшується. А без підвищення мінімальної зарплати і виведення доходів з тіні інакше бути й не може.

Куди гірше ситуація з прожитковим мінімумом. Тут уряд наобіцяв і нічого не прийняло. Президент Володимир Зеленський ще в 2019-му анонсував, що Кабмін проведе розрахунки і підвищить цю величину.

"Прожитковий мінімум має стати реальним. Не пам'ятаю, на яку кінцеву цифру вийде уряд, але реальний прожитковий мінімум приблизно 4200-4300 гривень ($ 173,3) за сьогоднішнім курсом" , – відзначав гарант ще кілька років тому.

Але ні в 2019-му, ні в 2020-му, ні в 2021-му, ні тепер уже і у 2022-му перерахунку не буде. Як і раніше, соціальні стандарти в кращому випадку підтягують на рівень інфляції (а у випадку з мінімалкою і того менше). Але ні про яке двократне підвищення не йдеться.

Соціальна сфера в Україні за кілька років уряду Шмигаль залишилася без обіцяних реформ. Накопичувальні пенсії тільки обіцяють, при цьому працюючим українцям вже вселяють, що через 15 років солідарно (та, яка існує зараз) системи не буде. Прожитковий мінімум (а від нього залежать розміри пенсій, аліментів, виплат солдатам, частина зарплат і т.д) не реформувати, хоча таке завдання уряду ставив і парламент, і президент.

А в умовах зростаючих цін підвищувати мінімальну зарплату тільки на 200 грн, що навіть не покриє зростання цін, це відвертий злочин перед бюджетниками, самими малозабезпеченими працюють українцями. Шмигаль фактично подав бюджет, який штовхає українців до ще більшої бідності.