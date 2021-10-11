Акції глобального онлайн-ритейлера впали

Акції глобального онлайн-ритейлера Asos впали. Падіння вартості цінних паперів британського онлайн-магазину одягу та косметики пов'язують з публікацією фінансової звітності та відставкою глави компанії, повідомляє Лента.Ру.

Акції Asos на відкритті торгів у понеділок, 11 жовтня, впали на 15 відсотків. Однак в ході торгів падіння сповільнилося до 13,81 відсотка. З початку року цінні папери Asos подешевшали майже на 50 відсотків.

Акції впали після публікації результатів фінансового року, що завершився 31 серпня. Прибуток склав 177 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак Asos очікує, що в наступному фінансовому році її скоригований прибуток до виплати податків складе від 110 до 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Це нижче очікувань аналітиків в 186 мільйонів фунтів стерлінгів.

Разом з публікацією звіту компанія оголосила про відставку генерального директора Ніка Бейтона, який обіймав цю посаду шість років. Зміна керівництва пояснюється змінами стратегії розвитку - компанія зосередиться на міжнародному зростанні.

З початку пандемії коронавируса трапився бум на онлайн-купівлю, який дозволив Asos значно збільшити свій прибуток. Однак зі зняттям обмежень продаж сповільнився, а витрати збільшилися. Так, подорожчало транспортування вантажів і доставка замовлень за межі Великобританії, підвищилася оплата праці співробітників, з'явилися мита після Brexit. Крім того, компанія зіткнулася з глобальною проблемою - збоями в ланцюжках поставок.