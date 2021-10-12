Похолодання до 9°С і дощі на заході: прогноз погоди на 12 жовтня

Опалювальний сезон усе ще не почався, а тим часом, на вулиці починає все стрімкіше холоднішати. У деяких областях температура повітря опуститься до 9°С удень, а в деякі й зовсім повернеться дощова погода.

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Отже, у вівторок, 12 жовтня, у центральних, північних, а також у Харківській областях та на Закарпатті очікується температура близько 11-14°С удень. Найхолодніше буде на заході та в Київській області - там обіцяють всього 9-12°С удень. У східних і південних областях буде тепліше - близько 12-16°С удень. А в Криму буде справжнє бабине літо - там прогнозують 17-19°С удень. Уночі в усіх регіонах - від 2°С на півночі та на заході до 8°С у Криму.

Дощі 12 жовтня проллються в усіх західних, а також у сусідніх центральних Житомирській і Вінницькій областях. У всіх інших регіонах України поки що буде сухо, але хмарно з проясненнями. Середня швидкість вітру в більшості регіонів - 4-14 км/год. На півночі та на сході - 7-18 км/год.

У столиці України, Києві, 12 жовтня очікується температура від 4 до 13°С протягом дня, невеликий вітер близько 7-11 км/год і похмура погода з проясненнями.