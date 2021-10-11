ЄС розширив санкції проти Росії через Крим
Європейський союз розширив санкції проти Російської Федерації за окупацію українського Криму. До списку санкцій увійшли вісім осіб, які працюють на російський окупаційний режим, повідомляє РБК-Украина.
Рада Європи вирішила ввести санкції ще проти 8 осіб за активну підтримку дій і реалізацію політики, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
До списку увійшли співробітники правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки, відповідальні за дотримання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі.
"Ці люди приймали упереджені рішення за політично вмотивованими справами, переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - йдеться в повідомленні.
Таким чином санкції ЄС за порушення територіальної цілісності України тепер поширюються загалом на 185 фізичних та 48 юридичних осіб. Вони полягають в заморожуванні активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу.
Автор: Ілона Свиридова