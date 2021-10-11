Кабмін планує посилити карантин

Кабінет міністрів має намір внести зміни до своєї постанови про введення карантину, які зроблять Covid-сертифікати про вакцинації обов'язковими для користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення, повідомляє UBR.

Також обмеження торкнуться і відвідування закладів громадського харчування, куди можна буде зайти тільки власникам "ковід"-сертифікатів.

За даними Кабміну, темпи зараження ростуть. Тільки за минулий тиждень зареєстрували понад 90 тис. Нових випадків коронавірусу в країні, тоді як тижнем раніше зафіксували 64 тис. випадків.